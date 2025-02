Ayo Edebiri, star di The Bear, sarà la sceneggiatrice del film Barney

A24 ha annunciato che sarà Ayo Edebiri, la star di The Bear, a occuparsi della sceneggiatura del film live-action di Barney.

Il progetto, che è in fase di sviluppo fin dal 2019, sarà co-prodotto da Mattel Films e 59% Productions di proprietà di Daniel Kaluuya.

Lo sviluppo del film di Barney

Il simpatico dinosauro protagonista degli show televisivi per bambini ha debuttato sugli schermi nel 1988 con Barney & the Backyard Gang e quattro anni dopo è arrivata la serie Barney & Friends, andata in onda per ben 14 stagioni tra il 1992 e il 2010.

Nell'estate 2023 Kevin McKeon, a capo di Mattel, aveva anticipato che il lungometraggio si rivolgerà a un pubblico adulto e avrà un'atmosfera surreale, con una storia in stile Charlie Kaufman e Spike Jonze.

Il manager aveva dichiarato: "Non sarà vietato ai minori, ma si concentrerà sui problemi e sulle preoccupazioni di chi è un trentenne ed è cresciuto guardando Barney, affrontando il disincanto che contraddistingue la generazione".

Successivamente Ynon Kreiz, CEO di Mattel, aveva poi aggiunto sul progetto che sarà contraddistinto da un approccio fresco al personaggio, che sarà "divertente, in grado di intrattenere e orientato a livello culturale".

Per ora, tuttavia, non è stata svelata la trama del lungometraggio.

La carriera dell'attrice

Ayo Edebiri, oltre a recitare nella serie, ha debuttato come regista in occasione della terza stagione di The Bear e ha scritto per show come What We Do in the Shadows e Dickinson.

Ayo in The Bear

L'attrice, che potrebbe essere coinvolta nel film di Barney anche come attrice, ha recentemente dato voce a Invidia nella versione originale di Inside Out 2 e ha recitato nel thriller Opus accanto a John Malkovich, oltre a essere stata impegnata sul set di After the Hunt, film diretto da Luca Guadagnino, accanto ad Andrew Garfield.

Tra i nuovi progetti targati Mattel, dopo il successo di Barbie, ci sono anche Masters of the Universe, American Girl, Hot Wheels, Bob the Builder, Magic 8 Ball, Major Matt Mason, Polly Pocket, UNO e Wishbone.