Avere tutto di Marco Missiroli diventerà un film: Groenlandia acquisisce i diritti del libro

Groenlandia ha annunciato l'acquisizione dei diritti cinematografici di Avere Tutto, il nuovo libro di Marco Missiroli edito da Giulio Einaudi editore. L'autore, vincitore del Premio Strega giovani con il suo precedente romanzo Fedeltà, torna alla ribalta con una storia tesissima e profonda.

Un figlio, il ritorno a casa, la partita finale con la sua famiglia e quell' ossessione che lo muove da sempre: la vita non è avere di più, è rischiare per avere tutto. A poco più di un mese dalla sua uscita, il romanzo continua a raccogliere consensi e tiene salda un'ottima posizione nella classifica dei titoli più venduti.

"Siamo felici di questo annuncio. È da tempo che siamo alla ricerca di un romanzo nel quale rifletterci, un libro che sappia parlare alla nostra generazione specchiandosi un po' in quella di chi ci ha preceduto. Avere tutto ha questo incredibile dono, per citare il suo protagonista Sandro che si sente detentore di quella capacità sorprendente di vincere a carte, mettersi in gioco e sparigliare la vita quando può: sa raccontare per immagini e con un lessico familiare nostalgico quel momento della nostra esistenza in cui si ritorna a casa, a essere i figli, e ciò che ci pareva un tempo terribile acquista un sapore dolce e amaro", dichiara Matteo RovereCEO di Groenlandia.

"Sono molto felice sia stata Groenlandia ad aver acquisito i diritti cinematografici di Avere tutto: è una casa di produzione che ha capito da subito l'intimità di un romanzo che gioca, in ogni senso, sul rischio che siamo in grado di vivere, e sui legami che abbiamo l'azzardo di proteggere", dichiara Marco Missiroli. Avere tutto è il settimo romanzo di Marco Missiroli, che ha pubblicato tra gli altri Atti osceni in luogo privato e Fedeltà tradotto in oltre trenta Paesi e da cui è stata tratta una serie tv Netflix.