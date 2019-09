Avengers: Endgamne, i fan scovano un errore di continuità rispetto a The Avengers

I fan continuano a dissezionare Avengers: Endgame ed è così che hanno scoperto un nuovo errore di continuità, questa volta rispetto a The Avengers, il film del 2012 diretto da Joss Whedon.

Il merito, come in molte altre occasioni, va a un utente di Reddit che ha scovato la particolarità dopo chissà quante visioni, non solo di Avengers: Endgame ma di tutto il MCU fin qui conosciuto, in quanto l'errore è tale solo se confrontato con il primo film corale dei nostri Vendicatori, quel The Avengers del 2012.

Siamo infatti nella scena di Endgame che è ambientata alla fine della battaglia di New York: i supereroi stanno entrando nell'ascensore quando Thor e Tony Stark raccomandano a Hulk di salire con cautela o di prendere le scale, vista la sua mole.

L'ilarità del momento, a quanto pare, aveva però fatto perdere completamente di vista quello che si è poi rivelato un errore di continuità.

Come si vede chiaramente dall'immagine, il confronto con The Avengers ha evidenziato che l'ascensore dello stesso edificio utilizzato nel primo film è completamente diverso, al suo interno, rispetto a quello che in Endgame Hulk avrebbe rischiato di distruggere con il suo peso. Errore dovuto a una svista dei fratelli Russo o a una variazione di gusto nella diversa linea temporale? Quel che è sicuro è che non è stato un errore fatale per l'incredibile successo di Avengers: Endgame.