Avengers: Endgame, in un video leaked la scena inedita di Tony Stark nell'aldilà

Avengers: Endgame avrebbe dovuto contenere una scena in cui Tony Stark è nell'aldilà dopo aver sconfitto Thanos sacrificandosi e ora un video leaked svela il contenuto di quel momento che non è presente nel montaggio finale realizzato per il film diretto dai fratelli Russo campione d'incassi.

Nel video inedito realizzato per Avengers: Endgame, condiviso nella versione leaked dal sito We got this covered, si vede Tony Stark nell'aldilà incontrare sua figlia Morgan, ormai una teenager. L'eroe inizialmente non riconosce la giovane, rendendosi però poco dopo conto che si tratta di sua figlia e che quindi il suo piano per sconfiggere Thanos ha funzionato. Tony inizia quindi a temere di aver preso una decisione sbagliata e di avere compiuto un errore ed è Morgan a ricordargli che era necessario qualcuno si sacrificasse, pur essendo orgogliosa del padre e al tempo stesso triste. La giovane spiega: "Sono forte come mia madre e sono felice. Sono felice di aver trascorso insieme il tempo a nostra disposizione. E tu eri lì per me fino a quando non hai più potuto farlo". Tony dichiara quindi: "Se tu sei felice, io sono felice", prima di pronunciare nuovamente l'ormai memorabile frase "Ti amo 3.000".

La sequenza vede coinvolti gli attori Robert Downey Jr. e Katherine Langford nella parte di padre e figlia. Dopo l'annuncio del coinvolgimento della star di Tredici nel cinecomic Marvel si erano susseguite numerose ipotesi riguardanti la parte che le era stata affidata e la sua assenza dagli schermi nel film arrivato nei cinema aveva deluso non pochi fan.

La scena tagliata e non inserita nemmeno nei contenuti extra dei Dvd e Blu-Ray del film è apparsa sulla nuova piattaforma Disney+ che è stata lanciata oggi negli Stati Uniti e che contiene nel proprio catalogo anche il film campione d'incassi e numerosi contenuti inediti!