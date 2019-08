Avengers: Endgame, Mark Ruffalo è mezzo Hulk nella divertente foto dal set

In Avengers: Endgame, l'Hulk dietro le quinte è meno inquietante di quello in scena: ecco la divertente di foto di Mark Ruffalo a metà!

In una nuovo foto dal set di Avengers: Endgame, Mark Ruffalo si è mostrato come buffo mezzo Hulk, lanciando un consiglio ai suoi fan!

Da quando l'ultima fatica Marvel è diventata il film con l'incasso maggiore della storia del cinema, si stano diffondendo online tantissime nuove immagini dal dietro le quinte. L'ultima presenta l'amatissimo Mark Ruffalo nel suo mezzo costume da Hulk, che però non mostra affatto la ferocia del personaggio, visto che al di sotto spuntano delle gambine umane piuttosto divertenti. Il divertente commento dell'attore dice:

"Mai saltare un giorno di allenamento gambe in palestra!"

Già lo scorso mese, l'attore aveva postato una foto su Twitter con Tom Holland (Spider-Man) e Don Cheadle (War Machine) con indosso le tute per la motion capture e le braccia unite in aria. Non è chiaro cosa i due attori stessero facendo perciò ha invitato gli utenti di Twitter a provare a spiegare cosa stesse succedendo fornendo "solo risposte sbagliate".

Christmas tree mocap bros https://t.co/NyD1FCzloQ — Tom Holland (@TomHolland1996) July 15, 2019

Il mese scorso Disney ha fatto uscire nuovamente Avengers: Endgame nelle sale (con scene aggiuntive) con la speranza che la re-release potesse dare un'ultima spinta al film verso il record. Con l'acquisizione di Fox da parte di Disney, adesso la Casa di Topolino conta ben sette dei suoi film nella classifica dei film più visti di sempre.