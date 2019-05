Avengers: Endgame, Il cast si sfoga nel doppiaggio parodia (VIDEO)

Avengers: Endgame: nel nostro nuovo doppiaggio ironico abbiamo immaginato dei contenuti extra piuttosto insoliti per il film Marvel.

Mentre Avengers: Endgame macina record al boxoffice, arriva il nostro nuovo doppiaggio parodia sul film Marvel!.

Jack e Rose diventano polvere sulla prua del Titanic e Avengers: Endgame continua a marciare, inesorabile, verso la vetta del film con più incassi nella storia del cinema. Spodestato il film di Cameron dal secondo posto e con Avatar nel mirino per il primato, il cinecomic che pone fine a un'era del Marvel Cinematic Universe sembra aver messo quasi tutti d'accordo con un finale epico e soddisfacente.

Questo, però, non è bastato a risparmiare anche il film dei fratelli Russo dalle nostre ormai abituali parodie ciniche e ironiche. Insomma, per una volta nel mirino ci sono finiti gli Avengers. Il nostro Giuseppe Grossi, affiancato da Margherita Bonvino e Gabriele Scarcelli, ha immaginato un backstage insolito in cui il cast dice l'amara verità che si cela dietro il film senza peli sulla lingua. Tra frecciatine, citazioni e idiozia, ecco a voi il dietro le quinte che nessuno avrà mai il coraggio di farvi vedere. E sentire.

Ecco il video