Avengers Campus annunciato al D23 Disney: ecco di cosa si tratta

Il D23 Disney si è aperto nel segno dell'Avengers Campus, una nuova area tematica dedicata agli eroi Marvel che verrà allestita in due parchi, Disneyland Paris e Disney California Adventure (ma presto dovrebbe arrivare anche a Hong Kong).

Cosa troveranno i visitatori nelle aree a tema? Non si conoscono ancora i dettagli ma ci saranno sicuramente attrazioni dedicate ai Vendicatori. Tra le più attese c'è la Iron Man Experience e, udite udite, un'attrazione dedicata a Spider-Man. In tanti infatti avevano già notato come in tutte le clip, locandine... di presentazione per il D23, Disney avesse inserito anche l'Uomo Ragno, e la cosa era parsa strana considerando il terremoto di questi giorni tra Sony e Disney, che ha portato all'uscita di Spider-Man dal MCU. Ricordiamo però che la Disney possiede i diritti per lo sfruttamento commerciale di Spider-Man, dunque in teoria può inserire il personaggio tra le attrazioni dell'Avengers Campus.

Il progetto Disney è quello di portare tutto il "campus", o almeno le attrazioni più attese, come quella dedicata a Spider-Man, nei suoi parchi in giro per il mondo, come è successo alla sezione dedicati ai Guardiani della Galassia.

A Hong Kong, per esempio, verrà realizzata una nuova attrazione dedicata all'universo di Ant-Man.

Nella descrizione dell'iniziativa precedentemente diffusa si può leggere: "Gli Avengers stanno allestendo nuovi quartier generale e nuove strutture di addestramento in tutto il mondo per ispirare tutte le possibili reclute disposte a mettersi in gioco. Come parte di questa iniziativa globale, Tony Stark ha fondato la Worldwide Engineering Brigade - abbreviata in WEB - per migliore le sue potentissime tecnologie, e la tuta di Spider-Man sarà il primo progetto. Riunendo i giovani inventori più brillanti al mondo, il WEB sta creando interfacce grazie a cui tutti noi potremo unirci al gruppo di eroi più potenti della Terra".