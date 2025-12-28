Avatar, James Cameron: "Racconterò la trama del quarto film solo se la saga verrà cancellata"

James Cameron ha già deciso: nel caso la saga di Avatar dovesse essere cancellata in futuro, organizzerà una conferenza stampa nella quale svelerà pubblicamente la trama di Avatar 4. Il futuro del franchise dipende dal successo finanziario del film.

Tuttavia, anche nel caso il progetto venisse interrotto, Cameron ha promesso ai fan che darà una chiusura alla storia iniziata nel primo kolossal del 2009 che diventò un enorme successo in tutto il mondo, proseguito con il sequel del 2022 e il terzo film attualmente in sala.

La decisione di James Cameron

"Non so se la saga andrà oltre questo punto" ha confessato il regista "Spero di sì. Ma ogni volta che usciamo dimostriamo la sostenibilità economica... Se per qualsiasi motivo non riuscissimo a realizzare il 4 e il 5, terrò una conferenza stampa e vi dirò cosa avevamo intenzione di fare. Che ne dite?".

Una scena di Avatar - Fuoco e cenere

Cameron vorrebbe addirittura realizzare dei romanzi per poter approfondire le dinamiche e le storie di Avatar: "C'è così tanta cultura, retroscena e dettagli secondari in questi personaggi che sono stati sviluppati. Mi piacerebbe fare qualcosa che arrivi a quel livello di dettaglio minuzioso. Ma non esiste più un modello di business per questo. La gente non legge. Comunque, potrebbe essere utile avere una documentazione canonica di tutto ciò che doveva essere".

Al momento, Avatar 4 è previsto nelle sale cinematografiche nel 2029.

La battaglia contro il Popolo della Cenere in Avatar 3

Avatar - Fuoco e cenere, attualmente nelle sale, prosegue le vicende della famiglia Sully, guidata da Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana). Il film vede anche il ritorno di Sigourney Weaver nel ruolo di Kiri, Britain Dalton nel ruolo di Lo'ak, Trinity Jo-Li Bliss come Tuk e Jack Champion nei panni di Spider, insieme a Stephen Lang nel ruolo di Quaritch, Kate Winslet come Ronal, Cliff Curtis come Tonowari e Bailey Bass come Tsireya.

James Cameron è uno dei più importanti produttori e registi nella storia del cinema, in grado di raggiungere incassi stratosferici grazie a successi come Titanic e Avatar.