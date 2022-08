Aurora Ramazzotti: "gli uomini non sanno dov’è la clitoride? Donne, dovete dirglielo voi"

Nuova polemica che coinvolge Aurora Ramazzotti: la figlia di Eros e Michelle Hunziker è in tendenza su Twitter per aver detto che la maggior parte degli uomini non sa dov'è la clitoride. La ragazza pochi giorni fa si era lamentata per gli insulti gratuiti che le arrivano dagli haters sia per il suo aspetto fisico che per il suo essere figlia d'arte.

Il sesso è un argomento che Aurora Ramazzotti tratta spesso sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove apre box di domande e risposte con i suoi follower, toccando anche argomenti considerati tabù. Questa volta, durante un viaggio in treno, la figlia di Michelle Hunziker, che sogna di percorrere i passi di sua madre nel mondo della conduzione televisiva, ha messo in subbuglio Twitter parlando della clitoride.

Nelle sue storie di Instagram Aurora, con evidente ironia, sottolinea una situazione imbarazzante "Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito". Anche se il partner sbaglia durante una relazione sessuale, secondo la Ramazzotti le donne devono parlarne, senza temere di offendere la persona con cui condividono il letto. Nelle storie successive infatti l'influencer spiega ai suoi 2.3 milioni di follower "Ok, fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia".

Aurora crede che la donna non debba temere di confessarsi con il partner, rivelando cosa le dà piacere durante l'atto sessuale "Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace perché così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore".

L'argomento toccato, evidentemente, ha offeso la virilità del pubblico maschile dei social, anche se alle critiche si sono unite numerose donne. Tutti, naturalmente, super esperti dell'anatomia femminile, per poi ridere quando Meg Ryan in Harry, ti presento Sally, spiega ad uno sbigottito Billy Crystal come le donne simulano l'orgasmo. Ma tanto si sa, si parla sempre del vicino di poltrona, quindi si può andare sui social e mettere sulla graticola Aurora Ramazzotti.