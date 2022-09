Aurora Ramazzotti: “Sono incinta. Guarda che tette enormi", la conferma in un video

Aurora Ramazzotti è incinta: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha confermato i rumors che giravano da settimane attraverso un simpatico video pubblicato su Instagram. Nella caption la conduttrice ed il compagno si scusano con tutte le persone a cui hanno dovuto mentire in questi giorni.

La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti è stata data in esclusiva da Chi, il magazine di Alfonso Signorini ha anticipato i tempi senza aspettare nemmeno i fatidici tre mesi. Aurora e i suoi familiari non avevano commentato la notizia, aspettando che i tempi fossero maturi. Ma lo scoop del magazine, oltre ad essere considerato una fastidiosa invasione della privacy, ha costretto Aurora ed il suo compagno Goffredo Cerza a mentire con le persone care, come hanno specificato nella didascalia.

Il video di Aurora parte da lontano, dal 2016, quando per la prima volta un giornale ha scritto che aspettava un figlio. Dal 2016 ad oggi la storia si è ripetuta. Nella clip, Aurora è costretta a smentire molte volte. Special guest del video, solo in voce, sono la madre Michelle Hunziker e l'amico di sempre Tommaso Zorzi, anche loro a caccia della conferma di quanto letto sui giornali.

Conferma che arriva oggi, quando Goffredo le porta un Cheeseburger e delle patatine e lei "Te lo avevo chiesto doppio". A questo punto Cerza si domanda "Ma non è che sei incinta?" e, mentre l'inquadratura si apre sull'attrezzatura di scena, Aurora gli dice: "Ma certo che sono incinta! Abbiamo costruito pure tutto questo set! Guarda che tette enormi, amore! Goditele".

Nella caption si legge: "Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare - ha scritto Aurora a commento del video - Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!".