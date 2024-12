Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano, la proposta di matrimonio a Londra: "Un posto speciale per noi"

Aurora Ramazzotti ha annunciato con gioia il suo matrimonio con Goffredo Cerza, compagno da sei anni e padre del loro primo figlio, Cesare. Con un post emozionante su Instagram, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha condiviso il momento speciale in cui ha detto "Sì" alla proposta di matrimonio, arrivata in un luogo davvero significativo per la coppia: un luna park di Londra, precisamente dentro una cabina della ruota panoramica.

La proposta di matrimonio a Londra

"2024-2018. Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre", ha scritto Aurora su Instagram nella didascalia della foto che la ritrae con Goffredo e Cesare. Londra ha un posto speciale nel cuore della coppia, come sottolineato anche da Goffredo Cerza, che nel suo post ha rivelato: "Londra occupa un posto speciale nel mio cuore, e tornare qui dopo 5 anni, questa volta con Cesare, sembra di entrare in un sogno. Un mix di nostalgia e bellezza ritrovata. È una sensazione strana ma profondamente magica".

Il promise ring e la decisione di sposarsi

Nel marzo 2023, Aurora e Goffredo sono diventati genitori del loro primo figlio, Cesare Augusto, un evento che ha dato una nuova dimensione al loro amore. In quel periodo, Goffredo aveva regalato a Aurora un anello, il cosiddetto "promise ring", una promessa d'amore eterno. Durante un'intervista a Vanity Fair, Aurora aveva chiarito il significato dell'anello.

"È un semplice regalo per il suo compleanno e non un annuncio di matrimonio, è una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l'uno per l'altra, il matrimonio non c'entra", aveva specificato.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza durante la proposta di matrimonio

Tuttavia, ora il matrimonio è realtà, una decisione che ha sorpreso molti, la figlia di Eros e di Michelle infatti, aveva dichiarato in passato che avrebbe pensato alle nozze solo dopo aver avuto il secondo figlio. Allo stesso magazine aveva raccontato: "Un bambino sta già a significare che si è legati per sempre".

Il matrimonio segna un altro capitolo di una storia d'amore che ha già visto crescere la loro famiglia con l'arrivo di Cesare. Nonostante le critiche ricevute da alcuni haters, la coppia ha sempre mantenuto una forte unione, affrontando insieme le sfide della vita familiare. Il matrimonio di Aurora e Goffredo sembra essere la naturale evoluzione di un amore sincero e duraturo.