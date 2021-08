Auli'i Cravalho e Rowan Blanchard star di un nuovo film per Hulu

Auli'i Cravalho e Rowan Blanchard, le star di Oceania e Snowpiercer, saranno le protagoniste di un nuovo film che verrà diretto da Sammi Cohen per Hulu.

Attualmente la produzione non ha svelato il titolo del progetto o quando dovrebbero iniziare le riprese.

La sceneggiatura del lungometraggio è firmata da Kirsten King e Casey Rackham.

Al centro della trama c'è un'aspirante artista chiamata Paige, interpretata da Rowan Blanchard, che è costretta a entrare a far parte della squadra di atletica usando la situazione come un'opportunità per provare a conquistare la ragazza per cui ha da tempo una cotta. Successivamente, tuttavia, la giovane si ritrova a innamorarsi in modo inaspettato di un membro del team, scoprendo cosa voglia dire realmente l'amore.

Auli'i Cravalho avrà nel film il ruolo di AJ, una campionessa nel campo dell'atletica che ha sempre vissuto nell'ombra della sorella gemella.

Nel team della produzione ci saranno anche le star del piccolo schermo Natasha Lyonne e Maya Rudolph.

Blanchard ha interpretato Alexandra nella serie Snowpiercer dopo i ruoli nel film A Wrinkle in Time e nella serie The Goldbergs.

Cravalho, dopo aver dato voce all'eroina della Disney, ha recitato in All Together Now e in The Power, con star Leslie Mann e John Leguizamo.