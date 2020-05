Attrazione fatale: stasera su La7 il film con Glenn Close e Michael Douglas

Attrazione fatale è il film in onda stasera su La7, alle 21:15, girato nel 1987 da Adrian Lyne, con protagonisti Michael Douglas e un'iconica Glenn Close.

Stasera su La7, alle 21:15, va in onda Attrazione fatale, ritenuto un vero e proprio cult tra i thriller anni '80, diretto da Adrian Lyne dopo il rifiuto di Brian De Palma, che preferì lavorare a Gli intoccabili.

Dan Gallagher (Michael Douglas), avvocato newyorkese felicemente sposato, ha un breve flirt con la sua collega Alex Forrest (Glenn Close): i due passano un week-end assieme mentre la moglie di Dan è via con loro figlio. Ma i due amanti hanno punti di vista differenti sulla loro storia: Dan la considera semplicemente un'avventura, Alex invece è innamorata ed è fermamente decisa a strappar via Dan alla sua famiglia. E per Dan saranno guai...

Ben 6 nomination ai Premi Oscar nel 1988, anche se nessuna statuetta vinta, per Attrazione fatale, che si rivelò un enorme successo di pubblico e critica, che consacrò Glenn Close, grazie alla sua stalker Alex Forrest, come una delle grandi di Hollywood.