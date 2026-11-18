Le ATP Finals 2026 proseguono a Torino con una serata particolarmente importante per il tennis italiano. Oggi, mercoledì 18 novembre, tutti gli occhi saranno puntati su Flavio Cobolli, unico rappresentante azzurro nel tabellone di singolare, impegnato contro lo statunitense Frances Tiafoe nella seconda giornata del round robin.

Per il tennista romano si tratta di un appuntamento fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione alle semifinali. Dopo la sconfitta all'esordio contro Daniil Medvedev, Cobolli è chiamato a cercare il riscatto davanti al pubblico dell'Inalpi Arena. Anche Tiafoe arriva da una battuta d'arresto, rimediata contro Carlos Alcaraz. La sfida di questa sera mette quindi in palio punti pesanti per il futuro di entrambi nel torneo.

ATP Finals 2026, Cobolli-Tiafoe: precedenti e importanza della partita

Le Nitto ATP Finals rappresentano l'appuntamento conclusivo della stagione del circuito maschile e riuniscono gli otto migliori giocatori dell'anno. I partecipanti sono divisi in due gironi da quattro, con incontri di round robin: i primi due classificati di ciascun gruppo accedono alle semifinali.

Flavio Cobolli e Frances Tiafoe sono inseriti nel Gruppo Ivan Lendl, insieme a Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Entrambi hanno perso il rispettivo incontro inaugurale: l'azzurro è stato sconfitto da Medvedev con il punteggio di 7-6, 6-3, mentre l'americano ha ceduto ad Alcaraz per 6-2, 6-2. Il tennista spagnolo nella giornata di oggi ha sconfitto Medvedev ed è già qualificato per le semifinali.

La partita di questa sera diventa dunque particolarmente importante per le ambizioni dei due protagonisti, che hanno bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Il tennista statunitense Frances Tiafoe

Interessante anche il bilancio dei precedenti: Tiafoe è avanti 4-1 negli scontri diretti contro Cobolli. L'italiano ha conquistato la sua unica vittoria nella finale del torneo di Acapulco del 2026, mentre l'americano si è imposto nei due successivi confronti disputati sempre nel corso di questa stagione. Cobolli proverà quindi a invertire la tendenza e a conquistare un successo prezioso davanti ai propri tifosi.

Cobolli-Tiafoe stasera 18 novembre: orario e dove vedere la partita in tv e streaming

A che ora si gioca e dove vedere la partita? L'incontro tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe è in programma questa sera, mercoledì 18 novembre, non prima delle 20:30. La sfida chiuderà la sessione serale dell'Inalpi Arena, dopo il match di doppio tra Marcel Granollers/Horacio Zeballos e Kevin Krawietz/Tim Puetz, previsto dalle 18:00.

Per quanto riguarda la diretta tv, il match sarà trasmesso in chiaro su Italia 1 e sui canali satellitari Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Disponibile anche la diretta streaming: gli appassionati potranno seguire Cobolli-Tiafoe sul sito di Sportmediaset, su Mediaset Infinity, attraverso Sky Go, NOW e sulla piattaforma internazionale Tennis TV.

Appuntamento dunque alle 20:30, o al termine del precedente incontro, per sostenere Flavio Cobolli nella sua seconda partita alle ATP Finals 2026. Per l'azzurro è una serata da non sbagliare, con l'obiettivo di restare in corsa per un posto tra i migliori quattro del torneo.