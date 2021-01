Atalanta-Cagliari di Coppa Italia stasera su Rai2: dove vederla anche in streaming

Stasera al Gewiss Stadium di Bergamo si gioca Atalanta-Cagliari valida per gli ottavi di finale di coppa Italia: la partita sarà trasmessa su Rai2 ed ecco come fare per vederla anche in streaming.

In onda stasera su Rai2, dalle 21:15, c'è Atalanta-Cagliari, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che sarà trasmessa in diretta da Bergamo, dal Gewiss Stadium.

Dove vederla in streaming

Sul portale multimediale RaiPlay sarà possibile vedere Atalanta-Cagliari anche in streaming. La partita rappresenta l'esordio stagionale dei bergamaschi nella competizione che lo scorso anno vide trionfare il Napoli nella finale vinta contro la Juventus. La telecronaca è stata affidata a Luca De Capitani il commento tecnico è di Manuel Pasqual. A bordocampo le interviste saranno di Andrea Riscassi. L'arbitro è Dionisi di L'Aquila, i guardalinee: Grassi e Bercigli, il quarto uomo è Gariglio.

Da un paio di stagioni gennaio e febbraio, complice il calendario sempre più compresso, sono ormai mesi dedicati alla Coppa Italia, una delle grandi esclusive RAI per il calcio in chiaro. Tra ottavi, quarti e semifinali, da martedì 12 gennaio a mercoledì 10 febbraio si giocheranno 16 partite in 28 giorni, praticamente una partita ogni due. Un programma fittissimo, al quale si aggiunge anche la Supercoppa, Juve-Napoli, in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio.