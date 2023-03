L'assedio di Waco, su Netflix in streaming da oggi

L'assedio di Waco, la docuserie Netflix in tre parti che racconta gli eventi sanguinosi accaduti nella città texana di Waco nel 1993, è disponibile in streaming da oggi 22 marzo 2023.

L'assedio di Waco, la docuserie Netflix in tre parti che racconta gli eventi sanguinosi accaduti nella città texana di Waco nel 1993, è disponibile in streaming da oggi 22 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Questa coinvolgente docuserie Netflix in tre parti racconta gli eventi accaduti nella città texana di Waco nel 1993, quando il leader di una setta religiosa David Koresh si è scontrato con il governo federale in un sanguinoso assedio durato 51 giorni. Il conflitto è iniziato con il più violento scontro a fuoco sul suolo americano dai tempi della guerra civile e si è concluso con un incendio infernale ripreso in diretta dalla TV nazionale. La notizia ha tenuto i telespettatori di tutto il mondo incollati agli schermi.

L'uscita della serie diretta dall'acclamato regista Tiller Russell (Night Stalker: caccia a un serial killer) coincide con il 30° anniversario della tragedia. Il documentario offre un accesso esclusivo a videocassette scoperte di recente girate all'interno dell'unità dell'FBI specializzata nei negoziati, oltre a filmati originali di notiziari mai trasmessi al pubblico americano e registrazioni dell'FBI.

La docuserie presenta interviste intime e rivelatrici con persone schierate su tutti i fronti del conflitto, tra cui una delle mogli spirituali di David Koresh, l'ultima bambina rilasciata viva dal complesso, un cecchino della squadra di salvataggio degli ostaggi dell'FBI, il capo dell'unità dell'FBI specializzata nei negoziati, i principali giornalisti che si sono occupati della storia e i membri della squadra tattica dell'ATF che hanno visto i loro compagni morire nella sparatoria contro i membri della setta religiosa.

L'assedio di Waco sfrutta una tecnologia visiva all'avanguardia per immergere gli spettatori nello scontro tra la setta dei Davidiani e le forze dell'ordine federali in un dramma leggendario che tocca i temi di Dio e delle armi in America.