Aspettando PlayStation 5: i videogiochi PlayStation 4 che ci hanno emozionato di più

L'evento di presentazione di PlayStation 5 si svolgerà in streaming dalle 22 e in attesa delle notizie condivise dalla Sony si svolgerà dalle 20.30 una nuova diretta di Movieplayer.it dedicata ai titoli più emozionanti proposti per PlayStation 4.

L'appuntamento permetterà di ripercorrere il recente passato del mondo dei videogiochi prima di avvicinarsi al futuro che verrà proposto dai nuovi titoli prodotti per la console.

La presentazione di PlayStation 5 sarà visibile sul sito e sul canale Twitch di Movieplayer, dove verrà ospitata la diretta di Multiplayer che seguirà in tempo reale la serata.

Giuseppe Grossi, Antonio Cuomo e Luca Liguori parleranno dei videogiochi della precedente generazione, parlando di titoli molto amati e apprezzati come The Witcher 3, Uncharted 4, God of War, Spider-Man, Days Gone e Red Dead Redemption 3.

Gli appassionati di videogiochi potranno quindi sintonizzarsi sul nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità.