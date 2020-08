Asia Argento: chi è l'attore di 17 anni paparazzato con lei (FOTO)

Chi è l'attore di 17 anni con cui è stata paparazzata in atteggiamenti intimi Asia Argento? Si tratta di Andrea Pittorino, astro nascente del cinema italiano.

Andrea Pittorino, è nato a Roma nel 2002, e dopo aver debuttato in tv a soli 4 anni in Un Ciclone in Famiglia ha continuato a lavorare in svariate serie e miniserie televisive italiane: Don Matteo, So Che Ritornerai, Le Tre Rose di Eva, Squadra Antimafia... Partecipando anche a Ballando Con Le Stelle.

Per il cinema Pittorino ha lavorato in Mai Stati Uniti, Incompresa diretto proprio da Asia Argento, Amori Elementari, La Vita Possibile e quest'anno Gabriele Muccino lo ha scelto per Gli anni più belli dove ha interpreta Paolo, che nella versione adulta è impersonato da Kim Rossi Stuart.

Asia Argento è stata pizzicata al ritorno da una breve fuga a Parigi con il giovane, anzi giovanissimo attore romano, mentre attendevano un taxi all'aeroporto di Roma, tra abbracci, sorrisi complici e tenerezze.

Un feeling particolare che ha già fatto infiammare l'opinione pubblica, memore ancora dello scandalo che travolse la Argento quando venne accusata di molestie da Jimmy Bennett nel 2018. L'attore statunitense portò all'attenzione dell'opinione pubblica un episodio intimo del 2009, corredato da foto di lui a letto con Asia, quando aveva appena 17 anni e lei invece 33.

Lei, che aveva appena denunciato le molestie subite da Harvey Weinstein, perse ogni credibilità e il contratto come giudice di X -Factor. Quella torbida vicenda è poi approdata nelle aule di tribunale, dove lo stesso Bennett è finito per essere indagato per diffamazione.

Asia Argento oggi ha 44 anni e due figli, la maggiore Anna Lou di 19 anni, che a breve vedremo nella terza stagione di Baby, e il minore Nicola di 11. Come prenderanno i figli dell'attrice questa particolare amicizia con un loro coetaneo?