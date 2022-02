Ashley Graham mostra la prima foto dei suoi gemelli a un mese dal parto (FOTO)

Giovedì 10 febbraio, Ashley Graham ha condiviso con i suoi followers una foto in cui è intenta ad allattare i suoi due figli più piccoli: i gemelli Malachi e Roman. L'icona della body positivity ha anche deciso di parlare apertamente con i fan a proposito dell'esperienza della sua seconda maternità.

"Malachi e Roman, i miei ragazzi sono stati i più grandi insegnanti e mi hanno ricordato che posso fare cose difficili. Non è stato facile, ma ne vale davvero la pena. Non riesco ancora a credere di avere 3 figli: non vedo l'ora di condividere il mio racconto sulla nascita e il post partum con tutti voi". Ha scritto la Graham nella didascalia della foto dei gemelli, nati il 7 gennaio 2022.

"Io e Justin siamo entusiasti della nascita dei nostri bambini", aveva annunciato all'epoca sulle storie di Instagram. "Sono nati questa mattina presto, a casa, e sono sani e felici. Mi sto prendendo del tempo per stare con mio marito e i miei tre figli, ma non vedo l'ora di condividere di più con tutti voi. Con tanto amore".

La modella, oltre ai due nuovi arrivati, ha anche un altro figlio, Isaac, avuto il 18 gennaio del 2020 con il direttore della fotografia Justin Ervin. Ashley Graham aveva annunciato la sua seconda gravidanza lo scorso luglio prima di rivelare, attraverso un video postato sui suoi account social, che stava aspettando due gemelli.