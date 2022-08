Ashley Benson nel trailer dello slasher erotico 18 & Over, distribuito tramite l'acquisto di contenuti NFT

Ashley Benson è la protagonista e produttrice dello slasher erotico 18 & Over, di cui è stato diffuso il trailer per annunciarne la distribuzione legata all'acquisto di contenuti NFT.

Ashley Benson è la protagonista di un film slasher erotico, 18 & Over, di cui è stato condiviso il trailer e che verrà distribuito in video on demand in esclusiva a chi acquisterà gli NFT legati al progetto.

Nel video si mostra quello che accade alla giovane protagonista quando decide di trascorrere del tempo in uno chalet isolato.

Jimmy Giannapolous ha diretto 18 & Over e nel cast, oltre ad Ashley Benson, ci sono anche Jon Foster, Jake Weary, Luis Guzman, Winnie Harlow, G Eazy, Duke Nicholson, A$AP Nast, John Robinson, Paris Hilton, Lindsey Pelas e Pamela Anderson.

La colonna sonora è stata firmata da G-Eazy, alla sua prima prova nel mondo del cinema.

La storia è ambientata durante la pandemia e l'ex star di Pretty Little Liars interpreta Vicky che cerca una via di uscita alla fine di una storia d'amore, decidendo di trascorrere del tempo in una casa isolata nel bosco. La ragazza si esibisce online come modella di lingerie per un pubblico pagante, ritrovandosi però alle prese con un killer mascherato.

Acquistando uno dei 10.000 contenuti NFT legati ai film, al prezzo di 263 dollari, si potrà vedere in streaming per due mesi il film, poter interagire con il cast e il regista del film, oltre ad avere ulteriori benefici legati all'opera prodotta e co-creata da Ashley Benson.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Diomedes Raul Bermudez e Giannopolous, autori della storia originale insieme all'attrice.