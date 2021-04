Ashley Benson star e produttrice di 18 & Over, uno slasher ispirato alla pandemia

L'attrice Ashley Benson, ex star di Pretty Little Liars, sarà la star e produttrice del film 18 & Over, un film horror di genere slasher ispirato alla pandemia.

Ashley Benson sarà la protagonista e produttrice del film 18 & Over, uno slasher ispirato alla pandemia di cui è anche co-creatrice.

La trama del progetto non è stata rivelata, tuttavia le riprese sono già concluse ed è stato svelato il team che lo ha realizzato nelle ultime settimane.

Il film 18 & Over racconterà cosa accade quando la quarantena porta i protagonisti a vivere una notte all'insegna del terrore. Ashley Benson ha creato il film in collaborazione con Jimmy Giannopolous, impegnato anche come regista e co-sceneggiatore insieme a Diomedes Raul Bermudez.

Nel cast, oltre all'ex star della serie Pretty Little Liars Ashley Benson, ci saranno anche Jon Foster, Jake Weary, Sky Ferreira, Luis Guzman, Winnie Harlow, G Eazy, Duke Nicholson, A$AP Nast, John Robinson, Paris Hilton, e Pamela Anderson.

G Eazy, inoltre, ha composto la colonna sonora dell'horror, mettendosi per la prima volta alla prova come compositore delle musiche di un film.

Giannopolous ha dichiarato: "Dopo aver deciso di girare questo film durante la pandemia, volevamo realizzare qualcosa che fosse divertente e al tempo stesso un terrificante slasher per gli spettatori durante questo periodo difficile. Si tratta di un film rilevante per quanto riguarda i problemi attuali di una pandemia globale e parla anche di reality show, isolamento, Only Fans e ossessione".