Ascolti TV venerdì 23 giugno 2023: Tali e Quali e La Ragazza e l’Ufficiale, ecco chi ha vinto

Ascolti TV di venerdì 23 giugno 2023: ieri sera il palinsesto della prima serata ha offerto al pubblico repliche di show, fiction, film, rubriche e basket. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani.

Su Rai 1 la replica di Tali e Quali ha interessato 2.254.000 spettatori, con uno share del 17%. Canale 5 con La ragazza e l'ufficiale ha intrattenuto 1.666.000 spettatori, con uno share del 13%.

Rai 2 ha mandato in onda Tutti mentono, la miniserie spagnola ha raccolto davanti allo schermo 381.000 spettatori, pari al 2,6% di share. Chicago PD onda su Italia 1 è stato visto da 1.064.000 spettatori, lo share è del 7,7%

Il film Il colore della libertà trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 671.000 spettatori con il 4,5% di share.

La7 ha mandato in onda Propaganda Live - Best, visto da 398.000 spettatori con uno share del 3,4%. I delitti del BarLume in replica su Tv8 è stato visto da 359.000 spettatori, lo share è del 2,4%. L'ultmo atto del campionato italiano di Basket, con la finale play off tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, su Nove ha registrato 455.000 spettatori con il 2,9% di share.