Ascolti TV di sabato 30 settembre: Tutti giocano a Reazione a Catena contro Tu Si Que Vales: chi ha vinto

I programmi più visti in TV di sabato 30 settembre con Tutti giocano a Reazione a Catena su Rai 1 e Tu Si Que Vales su Canale 5

Ascolti TV di sabato 30 settembre: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto lo speciale Tutti giocano a Reazione a Catena su Rai 1 e Tu Si Que Vales su Canale 5. E ancora film, serie televisive e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Rai 1 contro Canale 5: Maria De Filippi inarrestabile

Su Rai 1 Tutti giocano a Reazione a Catena ha interessato 2.162.000 spettatori, con uno share del 15,2%. Canale 5 con Tu Si Que Vales ha intrattenuto 3.904.000 spettatori, con uno share del 30,3%.

Rai 2 ha mandato in onda S.W.A.T., il film ha raccolto davanti allo schermo 720.000 spettatori, pari al 4,5% di share. L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri in onda su Italia 1 è stata vista da 734.000 spettatori, lo share è del 4,5%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

Italic, carattere italiano trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 530.000 spettatori, raggiungendo uno share del 3,6%. Su Rete 4, Rocky III ha interessato 400.000 spettatori con 2,6% di share.

La7 con In altre parole ha catturato l'attenzione di 845.000 spettatori con uno share del 5,3%. Alessandro Borghese - 4 ristoranti su Tv8 è stato visto da 380.000 spettatori, lo share è del 2,3%. Faking It - Bugie o verità?, in onda su Nove, ha registrato 221.000 spettatori con l'1,7% di share.