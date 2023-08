Ascolti TV di sabato 12 agosto: Benedetta Primavera contro Lo Show dei Record: ecco chi ha vinto

I programmi più visti in TV di sabato 12 agosto con Benedetta Primavera su Rai 1 e Lo Show dei Record su Canale 5.

Ascolti TV di sabato 12 agosto: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto le repliche di Benedetta Primavera con Loretta Goggi su Rai 1 e Lo Show dei Record di Gerry Scotti su Canale 5. E ancora calcio, serie televisive e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Rai 1 contro Canale 5: Gerry Scotti supera Loretta Goggi

Su Rai 1 Benedetta Primavera ha interessato 1.105.000 spettatori, con uno share dell'11,5%. Canale 5 con Lo Show dei Record ha intrattenuto 1.301.000 spettatori, con uno share del 13,2%.

Rai 2 ha mandato in onda L'ultima ossessione del dottor Beck, il film ha raccolto davanti allo schermo 567.000 spettatori, pari al 5,1% di share. L'incontro di calcio Cagliari-Palermo valido per la Coppa Italia 2023/2024 in onda su Italia 1 è stata vista da 816.000 spettatori, lo share è dell'8%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

Agente 117 al servizio della Repubblica - Missione Cairo trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 378.000 spettatori, raggiungendo uno share del 3,4%. Su Rete 4, Troppo forte ha interessato 521.000 spettatori con 5% di share.

La7 con Eden - Un pianeta da salvare ha catturato l'attenzione di 243.000 spettatori con uno share del 2,9%. Bruno Barbieri - 4 hotel su Tv8 è stato visto da 318.000 spettatori, lo share è del 2,8%. Pietro Maso - Io ho ucciso, in onda su Nove, ha registrato 319.000 spettatori con il 3% di share.