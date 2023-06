Ascolti TV mercoledì 21 giugno 2023, Rai 1, Canale 5 e Chi l'ha visto?: Ecco chi ha vinto

Ascolti TV di mercoledì 21 giugno 2023: ieri sera il palinsesto della prima serata ha offerto al pubblico film, serie televisive, attualità, sport e talk show politici Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani.

Su Rai 1 il film Il faro dei ricordi ha interessato 1.962.000 spettatori, con uno share del 12,4%. Canale 5 con New Amsterdam ha intrattenuto 1.324.000 spettatori, con uno share dell'8,7%.

Rai 2 ha mandato in onda Delitti in Paradiso, il primo episodio della 12esima stagione ha raccolto 1.131.000 spettatori, pari al 6,8% di share. Sherlock Holmes, il film del 2009 con Robert Downey Jr. in onda su Italia 1 è stato visto da 753.000 spettatori, lo share è del 5,3%.

Chi l'ha visto? trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 1.976.000 spettatori, raggiungendo uno share del 14%. Su Rete 4, Zona Bianca ha interessato 760.000 spettatori con 6,4% di share.

La7 ha mandato in onda il documentario Atlantide, visto da 450.000 spettatori con uno share del 3,8%. La replica di Name That Tune Indovina la canzone su Tv8 è stata vista da 300.000 spettatori, lo share è del 2,1. Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara sei dei play off scudetto di basket, in onda su Nove ha registrato 364.000 spettatori con il 2,2% di share.