Ascolti TV giovedì 22 giugno 2023, Francia-Italia Udner 21, Zelig: Ecco chi ha vinto

Scopriamo cosa ha scelto il pubblico televisivo italiano giovedì 22 giugno 2023 tra la partita in onda su Rai 1, e la replica di Zelig su Canale 5.

Ascolti TV di giovedì 22 giugno 2023: ieri sera il palinsesto della prima serata ha offerto al pubblico calcio, film, serie televisive, show e talk show politici Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani.

Su Rai 1 Francia-Italia Under 21 ha interessato 3.206.000 spettatori, con uno share del 19,1%. Canale 5 con Zelig ha intrattenuto 1.878.000 spettatori, con uno share del 14,8%.

Rai 2 ha mandato in onda L'amore a domicilio, il film ha raccolto davanti allo schermo 822.000 spettatori, pari al 5,2% di share. La serie Chicago Fire in onda su Italia 1 è stata vista da 1.162.000 spettatori, lo share è del 7,3%

Il documentario Prima della Messa - Bernstein a Caracalla, trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 188.00 spettatori, raggiungendo uno share dell'1,2% Su Rete4, Dritto e rovescio ha interessato 1.099.000 spettatori con 9,7% di share.

La7 ha mandato in onda Speciale Piazza Pulita - I Fuorilegge, visto da 694.000 spettatori con uno share del 4,3%. Il film The crew - Missione impossibile su Tv8 è stato visto da 318.000 spettatori, lo share è del 2,1%. Sei giorni sette notti, la commedia romantica in onda su Nove ha registrato 428.000 spettatori con il 2.9%% di share.