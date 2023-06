Ascolti TV domenica 25 giugno 2023, Blanca, Tim Summer Hits e Sergente Rex: ecco chi ha vinto

Ascolti TV di domenica 25 giugno 2023: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto fiction, musica dal vivo, film, documentari e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani.

Su Rai 1 la replica di Blanca ha interessato 2.164.000 spettatori, con uno share del 14,7%. Canale 5 con il film Sergente Rex ha intrattenuto 1.547.000 spettatori, con uno share del 11,4% .

Rai 2 ha mandato in onda Tim Summer Hits, la prima puntata dello show musicale ha raccolto davanti allo schermo 2.001.000 spettatori, pari al 14,4% di share. La replica di Emigratis - La Resa dei Conti in onda su Italia 1 è stata vista da 440.000 spettatori, lo share è del 3,6%.

Kilimangiaro Estate su Rai 3, ha incuriosito 713.000 spettatori, raggiungendo uno share del 5%. Su Rete 4, Ocean's Eleven ha interessato 509.000 spettatori con 3,7% di share.

La7 ha mandato in onda la replica di Una giornata particolare, il documentario ha catturato l'attenzione di 511.000 spettatori con uno share del 3,5%. La nuova puntata di GialappaShow su Tv8 è stato visto da 721.000 spettatori, lo share è del 5,1%. Il docureality Little Big Italy in onda su Nove ha registrato 313.000 spettatori con il 2,5% di share.