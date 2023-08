Ascolti TV di venerdì 18 agosto: Sogno e Son Desto, Volley e Vi presento Christopher Robin: chi ha vinto

I programmi più visti in TV di venerdì 18 agosto con Sogno e Son Desto su Rai 1 e Vi presento Christopher Robin su Canale 5 e il Volley femminile su Rai 2.

Ascolti TV di venerdì 18 agosto: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto le repliche di Sogno e Son Desto com Massimo Ranieri su Rai 1, il film Vi presento Christopher Robin su Canale 5 e il Volley femminile su Rai 2. E ancora: serie televisive, film e inchieste. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Rai 1 con Massimo Ranieri supera Canale 5: ma le ragazze della pallavolo vincono anche negli ascolti

Su Rai 1 Sogno e Son Desto ha interessato 1.605.000 spettatori, con uno share del 13,8%. Canale 5 con Vi presento Christopher Robin ha intrattenuto 1.127.000 spettatori, con uno share del 8,6%.

Rai 2 ha mandato in onda Italia-Svizzera, l'incontro di Volley Femminile, valevole per gli Europei 2023, ha raccolto davanti allo schermo 1.669.000 spettatori, pari al 12,2% di share. Chicago PD in onda su Italia 1 è stato visto da 1.115.000 spettatori, lo share è dell'8,3%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

The Hateful Eight trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 430.000 spettatori, raggiungendo uno share del 3,7%. Su Rete 4, Il Terzo Indizio in replica ha interessato 714.000 spettatori con il 6% di share.

La7 con Malice - il sospetto ha catturato l'attenzione di 444.000 spettatori con uno share del 3,4%. I delitti del BarLume su Tv8 è stato visto da 335.000 spettatori, lo share è del 2,6%. Sono cose che capitano, in onda su Nove, ha registrato 348.000 spettatori con il 2,9% di share.