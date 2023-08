Ascolti TV di sabato 19 agosto: Benedetta Primavera, Atletica Leggera e Lo Show dei Record: chi ha vinto

I programmi più visti in TV di sabato 19 agosto con Benedetta Primavera su Rai 1, Lo Show dei Record su Canale 5 e l'Atletica Leggera su Rai 2.

Ascolti TV di sabato 19 agosto: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto le repliche di Benedetta Primavera con Loretta Goggi su Rai 1 e Lo Show dei Record su Canale 5, Rai 2 ha mandato in onda i campionati mondiali di Atletica Leggera. E ancora serie televisive, film e inchieste. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Rai 1 e Canale 5 testa a testa, bene lo sport su Rai 2

Su Rai 1 Benedetta Primavera ha interessato 1.251.000 spettatori, con uno share dell'11,6%. Canale 5 con Lo Show dei Record ha intrattenuto 1.220.000 spettatori, con uno share dell'11,37%.

Rai 2 ha mandato in onda i Mondiali di Atletica Leggera che hanno raccolto davanti allo schermo 1.034.000 spettatori, pari al 9,1% di share. A seguire il match Bulgaria - Italia (22:13 - 23:00), per gli Europei di Pallavolo femminile, è stato visto da 1.115.000 spettatori con lo share del 9,64%. Windstorm - Liberi nel vento in onda su Italia 1 è stato visto da 917.000 spettatori, lo share è del 7,6%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

Agente 117 al servizio della Repubblica - Missione Rio trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 290.000 spettatorii, raggiungendo uno share del 2,4%. Su Rete 4, Serafino ha interessato 493.000 spettatori con 4,2% di share.

La7 con Eden - Un Pianeta da Salvare ha catturato l'attenzione di 340.000 spettatori con uno share del 3,3%. Alessandro Borghese - 4 ristoranti su Tv8 è stato visto da 286.000 spettatori, lo share è del 2,8%. Il mistero delle gemelline scomparse, in onda su Nove, ha registrato 290.000 spettatori con il 2,4% di share.