Ascolti TV di mercoledì 28 giugno 2023: Italia-Norvegia U21, New Amsterdam e Chi l’ha Visto?: chi ha vinto

Gli Ascolti Tv di mercoledì 28 giugno 2023 con l'incontro di calcio Italia-Norvegia Under 21 su Rai 1 e gli episodi di New Amsterdam su Canale 5 e Chi l'ha Visto su Rai 3

Ascolti TV di mercoledì 28 giugno 2023: anche ieri il palinsesto della prima serata ha dato la possibilità agli spettatori di godersi numerose offerte tra cui incontri di calcio, serie televisive, film e programmi di attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani.

Su Rai 1 Italia-Norvegia Under 21, terzo ed ultimo incontro degli azzurini, eliminati dalla competizione, ha interessato 4.010.000 spettatori, con uno share del 23,5%. Canale 5 con gli episodi di New Amsterdam ha intrattenuto 1.567.000 spettatori, con uno share del 10,4%.

Rai 2 ha mandato in onda la serie britannica Delitti in Paradiso che ha raccolto davanti allo schermo 1.022.000 spettatori, pari al 6,6% di share. Il film Sherlock Holmes: Gioco di ombre in onda su Italia 1 è stato visto da 719.000 spettatori, lo share è del 5%

Chi l'ha Visto? trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 1.849.000 spettatori, raggiungendo uno share del 12,9%. Su Rete4, Zona Bianca ha interessato 684.000 spettatori con il 5,7% di share.

La7 ha mandato in onda Atlantide che ha catturato l'attenzione di 371.000 spettatori con uno share del 3,4%. Name That Tune - Indovina la Canzone su Tv8 è stato visto da 324.000 spettatori, lo share è del 2,2%. Al Posto Tuo su Nove ha registrato 286.000 spettatori con l' 1,7% di share.