Ascolti TV di giovedì 6 luglio 2023: Noos, Non sono una signora e Zelig, ecco chi ha vinto

Ascolti TV di giovedì 6 luglio 2023: il palinsesto della prima serata di ieri ha offerto diverse alternative, come Noos L'avventura della conoscenza di Alberto Angela su Rai 1, lo show Non sono una signora su Rai 2 e la replica di Zelig su Canale 5. Inoltre, sono tate trasmesse serie televisive, film e programmi di attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste.

Su Rai 1 la seconda puntata di Noos - L'avventura della conoscenza ha interessato 2.186.000 spettatori, con uno share del 15,2%. Canale 5 con la replica di Zelig ha intrattenuto 1.905.000 spettatori, con uno share del 14,7%.

Rai 2 ha mandato in onda la seconda puntata di Non sono una signora, lo show condotto da Alba Parietti ha raccolto davanti allo schermo 1.054.000 spettatori, pari al 7,5% di share. Chicago Fire in onda su Italia 1 è stata vista da 1.279.000 spettatori, lo share è del 8,1%

Senza malizia, il documentario dedicato a Laura Antonelli trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 526.000 spettatori, raggiungendo uno share del 3,3%. Su Rete4, Un'ottima annata - A Good Year ha interessato 682.000 spettatori con 4,9% di share.

La7 con In onda - Estate ha catturato l'attenzione di 791.000 spettatori con uno share del 5,2%. The Quake - Il terremoto del secolo su Tv8 è stato visto da 337.000 spettatori, lo share è del 2,3%. Corpi da reato, in onda su Nove, ha registrato 258.000 spettatori con il 1,8% di share.