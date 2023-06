Ascolti TV dell'11 giugno: ecco chi ha vinto tra Blanca e il film Rocketman

Il palinsesto del prime time di domenica 11 giugno ha visto la presenza di fiction, film e rubriche e shw. Ecco i dati degli ascolti tv e cosa hanno scelto gli italiani tra Blanca, la replica della fiction con Maria Chiara Giannetta su Rai 1, e Rocketman, il biopic di Elton John su Canale 5.

Su Rai 1 la ficion Blanca, replica, ha interessato 2.455.000 spettatori, con uno share del 15,6%. Il film Rocketman su Canale 5, ha intrattenuto 1.324.000 spettatori, con uno share dell'8,5%. Rai 2 ha mandato in onda la seconda stagione di CSI: Vegas, la serie ha raccolto davanti allo schermo 806.000 spettatori, pari al 4;7% di share. Emigratis - La resa dei conti, in onda su Italia 1 è stato visto da 696.000 spettatori, lo share è del 4,7%%

I documentari di Kilimangiaro - Collection, trasmessi da Rai 3, hanno incuriosito 963.000 spettatori, raggiungendo uno share del 6%. Su Rete4, Braveheart - cuore impavido di Mel Gibson ha interessato 558.000 spettatori con 4,5% di share.

La7 ha mandato in onda la rubrica Una giornata particolare, vista da 564.000 spettatori con uno share del 3,5%. GialappaShow su Tv8 è stato visto da 841.000 spettatori, lo share è del 5,5%. Little Big Italy in onda su Nove ha registrato 288.000 spettatori con il 2% di share.