Ascolti TV del 18 giugno: Finale di Nations League 2023 e Grease, ecco chi ha vinto

Ascolti TV: Il palinsesto della prima serata di domenica 18 giugno ha offerto al pubblico televisivo un emozionante incontro di calcio, film cult, serie televisive e show. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani.

Su Rai 1 la finale di Nations League 2023 Spagna-Croazia ha interessato 2.863.000 spettatori, con uno share del 18%. Canale 5 con Grease ha intrattenuto 1.540.000 spettatori, con uno share del 9,9%. Rai 2 ha mandato in onda i nuovi episodi di CSI: Vegas 2, la serie ha raccolto 888.000 spettatori, pari al 5,3% di share. Emigratis - La resa dei conti in onda su Italia 1 è stato visto da 702.000 spettatori, lo share è 4,9%

Kilimangiaro - Il viaggio che verrà su Rai 3, ha incuriosito 813.000 spettatori, raggiungendo uno share del 5,2%. Su Rete4, il film La Teoria del Tutto ha interessato 579.000 spettatori con 4,1% di share.

La7 ha mandato in onda la rubrica Una giornata particolare, vista da 513.00 spettatori con uno share del 33,2%. Il GP di Canada di Formula 1 su Tv8 è stato visto da 1.277.000 di spettatori, lo share è dell'8.4%%. Little Big Italy in onda su Nove ha registrato 419.000 spettatori con il 3,1% di share.