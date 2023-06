Ascolti TV del 19 giugno: Finale Isola dei Famosi 2023 e Blanca, ecco chi ha vinto

Ascolti TV: Il palinsesto della prima serata di lunedì 19 giugno 2023 ha offerto al pubblico televisivo la finale della 17esima edizione dell'Isola dei Famosi 2023, la replica degli episodi di Blanca, serie televisive, inchieste, film e sport. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani.

Su Rai 1 la replica di Blanca ha interessato 2.340.000 spettatori, con uno share del 14,4%. Canale 5, con la finale dell'Isola dei Famosi 2023 ha intrattenuto 2.378.000 spettatori, con uno share del 21,1%. Rai 2 ha mandato in onda nuovi episodi della seconda stagione di CSI: Vegas, la serie ha raccolto 528.000 spettatori, pari al 3,4% di share. Il film White Elephant in onda su Italia 1 è stato visto da 1.334.000 spettatori, lo share è dell 7,8%

Report trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 1.765.000 spettatori, raggiungendo uno share del 10,1%. Su Rete 4, Quarta Repubblica ha interessato 668.000 spettatori con il 5% di share.

La7 ha mandato in onda la serie Yellowstone con Kevin Koster, vista da 257.000 spettatori con uno share dell'1,9%. GialappaShow, trasmesso eccezionalmente di lunedì, su Tv8 è stato visto da 799.000 spettatori, lo share è del 5%. Milano-Virtus Bologna, gara 5 dei play off di basket in onda su Nove, ha registrato 327.000 spettatori con l'1,8% di share.