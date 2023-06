Ascolti TV del 14 giugno: ecco chi ha vinto tra Chi l’ha Visto? e Porta a Porta

Ascolti TV: Il palinsesto della prima serata di mercoledì 14 giugno ha visto la presenza di programmi storici, come Chi l'ha Visto? e Porta a Porta, fiction, calcio e basket. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani.

Lo speciale Porta a Porta su Rai 1 ha interessato 1.572.000 spettatori, con uno share del 9,1%. Canale 5, con la serie New Amsterdam, ha intrattenuto 1.326.000 spettatori, con uno share dell'8,5. Rai 2 ha mandato in onda gli episodi finali di The Good Doctor 6, il medical drama ha raccolto 1.112.000 spettatori, pari al 6,4% di share. C'è solo un Presidente in onda su Italia 1 è stato visto da 707.000 spettatori, lo share è 4%.

Chi l'ha Visto? da Rai 3, ha incuriosito 2.136.000 spettatori, raggiungendo uno share del 14,2%. Su Rete4, Zona Bianca ha interessato 744.000 spettatori con il 5.8% di share.

La7 ha mandato in onda Atlantide Album, visto da 525.000 spettatori con uno share del 4%. La semifinale di Nations League tra Olanda-Croazia su Tv8 è stata vista da 954.000 spettatori, lo share è del 5,5%. Armani Milano - Virtus Bologna, terzo incontro di Playoff per lo scudetto del basket, in onda su Nove ha registrato 281.000 spettatori con l'1,5% di share.