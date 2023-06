Ascolti TV del 13 giugno: ecco chi ha vinto tra Sophie Cross – Verità Nascoste e lo speciale di Canale 5

Il palinsesto del prime time di martedì 13 giugno è stato ancora parzialmente influenzato dalla morte di Silvio Berlusconi, celebrato su Canale 5 con uno speciale in prima serata. Rai 1 ha trasmesso la nuova miniserie franco/belga Sophie Cross - Verità Nascoste. Ecco i dati degli ascolti tv e cosa hanno scelto gli italiani.

Su Rai 1 la prima puntata della miniserie Sophie Cross - Verità nascoste ha interessato 2.153.000 spettatori, con uno share del 12,6%. Canale 5, con lo Speciale TG5 - Berlusconi è morto, ha intrattenuto 1.371.000 spettatori, con uno share dell'8,6%. Rai 2 ha mandato in onda, Foggia-Lecco, i playoff del campionato di calcio di serie C hanno raccolto 798.000 spettatori, pari al 4,9% di share. Sulle ali dell'avventura, il film onda su Italia 1 è stato visto da 628.000 spettatori, lo share è del 3,9%.

CartaBianca su Rai 3, ha incuriosito 958.000 spettatori, raggiungendo uno share del 6,5%. Su Rete4, il film Il compagno Don Camillo ha interessato 1.088.000 spettatori con 6,1% di share.

La7 ha mandato in onda diMartedì, il talk show visto da 1.437.000 spettatori con uno share del 9,8%. Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi su Tv8 è stato visto da 533.000 spettatori, lo share è del 3%. Pelham 1-2-3: Ostaggi in metropolitana, il film con Denzel Washington e John Travolta in onda su Nove ha registrato 414.000 spettatori con il 2,5% di share.