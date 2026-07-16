Ascolti tv 15 luglio, Inghilterra-Argentina travolge tutto: oltre 9 milioni su Rai 1

La semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina si conferma l'evento televisivo della serata, conquistando il pubblico italiano e dominando gli ascolti. La spettacolare rimonta dell'Albiceleste nei minuti finali ha tenuto oltre nove milioni di telespettatori con il fiato sospeso fino al triplice fischio, permettendo a Rai 1 di staccare nettamente tutta la concorrenza nella prima serata.

Inghilterra-Argentina monopolizza la serata: tutti gli ascolti del 15 luglio

La sfida trasmessa in prima serata su Rai 1 ha totalizzato 9.447.000 spettatori, pari al 52,3% di share, confermandosi uno degli eventi televisivi più seguiti dell'anno. Nel dettaglio, il primo tempo è stato seguito da 8.855.000 spettatori con il 47,3%, mentre il secondo tempo, acceso dal clamoroso finale che ha consegnato la vittoria all'Argentina, capace di battere i Tre Leoni con due reti nel finale, all'82' e al 92', è salito a 9.945.000 spettatori con il 56,8% di share.

Un risultato straordinario che testimonia l'enorme interesse degli italiani per il Mondiale e che, sommando gli utenti collegati in streaming su RaiPlay e DAZN, dovrebbe avvicinarsi ai 10 milioni di spettatori complessivi.

La concorrenza non ha potuto fare molto contro il richiamo della semifinale mondiale. Su Canale 5, il film Ricomincio da me si è fermato a 1.383.000 spettatori con il 9,5% di share.

Su Rai 3, Un Giorno in Pretura ha raccolto 677.000 spettatori (3,9%), mentre Italia 1 con Billy Elliot ha interessato 553.000 spettatori (3,4%). Più indietro Rete 4, dove L'amore è eterno finché dura ha ottenuto 395.000 spettatori (2,5%), e La7, con Un giorno come tanti, seguito da 375.000 spettatori (2,2%).

Su Rai 2, Un oggi alla volta si è fermato a 345.000 spettatori (2%), mentre Nove con Brave ragazze ha registrato 215.000 spettatori (1,4%). Chiude Tv8, dove Mia moglie per finta ha conquistato 209.000 spettatori, pari all'1,3% di share.

La serata del 15 luglio conferma dunque come i Mondiali 2026, anche senza la partecipazione dell'Italia, siano il grande motore degli ascolti televisivi estivi: la semifinale tra Inghilterra e Argentina ha monopolizzato l'attenzione del pubblico, lasciando alle altre reti soltanto le briciole.