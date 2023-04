Arnold Schwarzenegger torna al cinema con l'action thriller Breakout

Arnold Schwarzenegger tornerà sul grande schermo con un ruolo da protagonista in occasione del film action Breakout, progetto che segna il ritorno nel mondo del cinema della star dopo quattro anni di pausa.

Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi nell'Europa dell'Est.

La trama di Breakout

Alla regia di Breakout ci sarà Scott Waugh (The Expendables 4) e Arnold Schwarzenegger avrà la parte di Terry Reynolds. Quando il suo figliastro Daniel, viene incastrato e condannato a 25 anni di carcere in una nazione straniera, Reynolds decide di organizzare un'evasione per salvarlo. Per riuscirci l'uomo dovrà superare un'iper-attenta guardia carceraria in una lotta contro il tempo per evitare la cattura e fuggire dalla nazione.

Terminator: Dark Fate, un primo piano di Arnold Schwarzenegger

La sceneggiatura è firmata da Richard O'Ovidio ed è autore della storia originale insieme a Nicole D'Ovidio.

Il progetto avrà un budget elevato e riporta la star hollywoodiana sul grande schermo dopo Terminator: Dark Fate, uscito nei cinema nel 2019.

Arnold, recentemente, ha inoltre recitato nella serie Fubar, che debutterà su Netflix nel mese di maggio.

Sebastian Raybaud della casa di produzione Anton ha dichiarato: "Siamo orgogliosi nell'essere coinvolti nel far prendere vita alla visione di Scott con il leggendario Arnold Schwarzenegger nel ruolo del protagonista. Questo film si adatta alla perfezione alle proposte di Anton per continuare a offrire dell'intrattenimento di qualità con una portata globale".