Arnold Schwarzenegger sulla salute mentale: "I social media ci hanno cambiato, sono pieni di pericoli"

Arnold Schwarzenegger non è soltanto la star di alcuni dei migliori film d'azione della storia nonché leggendario bodybuilder, regista, uomo d'affari ed ex governatore della California, l'attore è anche un uomo molto saggio, come si evince dalle sue ultime dichiarazioni relative alla salute mentale, ai social media e all'importanza della terapia.

Un giovane Arnold Schwarzenegger in allenamento

In una recente newsletter gratuita, che fa parte della serie Arnold's Pump Club, la star ha parlato estensivamente di questi argomenti delicati: "Dovresti trattare la tua mente nello stesso modo in cui tratti il tuo corpo. Devi allenare entrambi. Se il tuo ginocchio ti fa male e ti fa zoppicare, vai da un fisioterapista."

"Non c'è alcuna vergogna nell'ammettere che hai bisogno di aiuto con la tua mente. Nessuna. Infatti, se stai pensando di dare soldi a un guru che promette di rendere la tua vita perfetta, spendili invece per un terapista. Alleniamo le menti. Mi chiedo spesso che cosa sia cambiato e perchè tan te persone hanno problemi mentali oggi. Ecco cosa vedo: i social media", ha continuato la star.

Terminator: Destino Oscuro, un primo piano di Arnold Schwarzenegger

"Le persone trascorrono tutto il giorno online e ci sono un sacco di ciarlatani e venditori di fumo su Internet; gli 'influencer' che ti dicono che devi indossare questo o non vali niente, le persone che ti dicono che il mondo sta cadendo a pezzi anche se quasi da ogni punto di vista la situazione non è mai stata così positiva per la maggior parte delle persone della terra, o gli imbroglioni che ti vendono qualche lezione fasulla su come essere un uomo. Ragazzi, vi do un suggerimento: nessuno ha bisogno di una lezione per cose come queste", ha concluso Arnold Schwarzenegger.