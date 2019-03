Arnold Schwarzenegger al matrimonio gay di uno degli uomini più forti del mondo

Arnold Schwarzenegger invitato al matrimonio gay tra un uomo e il suo compagno. Non ci sarebbe nulla di eccezionale se uno dei due sposi non fosse uno degli uomini più forti del mondo, anzi come si presenta lui su Instagram, il gay più forte del mondo.

Un matrimonio muscolare insomma. quello tra lo strongman Rob Kearney e Joey Aleixo, e con un invitato come Arnold Schwarzenegger, anche di più. "Non lo abbiamo detto a molti, ma il 17 marzo 2019 ci siamo sposati" - annuncia Aleixo sui social - "Chiamare quest'uomo mio marito è un sogno che si avvera, lui è e sarà sempre la mia anima gemella. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo percorso come coppia sposata, il mio cuore è pieno d'amore"

Quello che per due uomini è il "giorno più bello", per Arnold Schwarzenegger è addirittura una settimana record: l'attore, con un post su Instagram, ha fatto gli auguri a Rob Kearney e marito dichiarando: "E' la prima volta che succede: vincere gli Arnold Pro Strongman 2019 e sposarsi nello stesso weekend. Congratulazioni, ragazzi. Festeggiare con voi è stato un onore."

Arnold Pro Strongman è una manifestazione sportiva dedicata agli uomini più forti che porta il nome della star di Terminator e Kearney quest'anno si è aggiudicato il primo posto.

Rob Kearney ha fatto coming out nel 2014, dopo essersi piazzato al secondo posto per il titolo di World's Strongest Man. In quell'occasione, desiderando vivere alla luce del sole, dichiarò di essere gay e di avere un fidanzato. La risposta dei fan a quello che è stato il primo strongman a fare coming out nell'ambito di una manifestazione sportiva dedicata, fu positiva e Kearney, che allora aveva 25 anni, poté finalmente vivere alla luce del sole, senza nascondersi.

Per quanto riguarda Arnold Schwarzenegger, l'attore tre anni fa ha raccontato che i suoi genitori pensavano fosse gay a causa della sua passione per il culturismo e per il fatto che avesse foto e poster di culturisti appesi alle pareti della sua stanza. Sua madre si rivolse ad un medico per chiedergli se il giovane Arnold avesse dei problemi, mentre suo padre fece ricorso a metodi più "drastici" e lo picchiò con una cintura. In seguito, come uomo politico - ricordiamo che Schwarzenegger è stato Governatore della California - votò contro le leggi per il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma in seguito fu proprio lui a celebrare due matrimoni omosessuali. Prossimamente Schwarzenegger tornerà nel nuovo capitolo di Terminator, per il quale è stato annunciato il titolo ufficiale.