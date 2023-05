Arnold: in arrivo su Netflix una docuserie sulla vita e sulla carriera di Schwarzenegger

Arriverà il 7 giugno sugli schermi di Netflix la docuserie Arnold, che racconterà la vita e la carriera di Arnold Schwarzenegger.

Il progetto è composto da tre episodi ed è stato diretto da Lesley Chilcott. Tra i produttori, invece, ci sarà Allen Hughes.

I primi dettagli sulla docuserie

Il progetto racconterà il modo in cui Arnold Schwarzenegger è passato dall'Austria agli Stati Uniti, dove ha provato, riuscendoci, a realizzare il sogno americano. Le tre puntate ricorderanno la giovinezza complicata in patria e i suoi primi trionfi a Hollywood, dando spazio anche al periodo in cui è stato il governatore dello stato della California, senza dimenticare di portare sotto i riflettori anche quanto accaduto nella vita privata della star.

Per realizzare Arnold sono state utilizzate varie interviste "con amici, nemici, colleghi e osservatori". La narrazione al centro della docuserie inizierà con un giovane Schwarzenegger che sogna di lasciare l'Austria e allontanarsi da una vita complicata in famiglia. Dopo essere stato nell'esercito, Arnold vede l'Ercole interpretato da Reg Park e decide di sfruttare il body building per iniziare un nuovo capitolo della sua vita, vincendo 13 titoli globali e trasferendosi negli Stati Unit dove ha avuto una lunga carriera piena di successi che comprende film come Conan, Terminator, Predator e Un poliziotto alle elementari.

Schwarzenegger ha inoltre iniziato la carriera politica vincendo le elezioni in California, di cui è stato il governatore per ben sette anni. L'attore avrà l'occasione di riflettere sulla sua vita e su tematiche importanti come le cause benefiche che sostiene o l'ascesa dell'antisemitismo in America e i cambiamenti climatici.