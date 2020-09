Armine Harutyunyan e la foto del saluto romano: la modella di Gucci fa chiarezza

Armine Harutyunyan è stata insultata sui sui profili social per essere stata fotografata a Roma con il braccio alzato in un modo che ricorda il saluto fascista.

Armine Harutyunyanin in questi giorni è stata attaccata dagli haters per due motivi: il primo legato è al suo aspetto fisico fuori dai canoni di bellezza attuali, il secondo ad una foto. La modella di origini armene è stata fotografata davanti all'Altare della Patria con il braccio destro alzato in quello che a molti è sembrato il classico saluto fascista. Nell'intervista rilasciata a Repubblica la modella di Gucci ha voluto spiegare che non si tratta di un gesto politico e ha chiarito il contesto: "Non è assolutamente vero! Ero con i miei amici, avevo in testa una corona d'alloro, volevo solo rendere omaggio agli antichi Romani"

La fotografia risale al 13 giugno ma è diventata virale in questi giorni. Armine Harutyunyanin spera di mettere fino a questa polemica dicendo: "Era uno scherzo, e basta! Non so come qualcuno ci abbia potuto vedere dell'altro". La modella armena è uno dei dei volti più famosi della casa di moda Gucci e ha iniziato a sfilare e posare quasi per caso: era e Berlino per un concerto della sua band preferita quando è stata notata da un talent scout, le sue foto sono arrivate a Gucci che le ha fatto un casting per partecipare alla sfilata.