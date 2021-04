Armie Hammer sarà sostituito da Dan Stevens nella serie Gaslit

Armie Hammer non reciterà nella serie Gaslit, prodotta per Starz, e al suo posto ci sarà Dan Stevens. L'attore britannico affiancherà quindi le star del progetto Julia Roberts e Sean Penn sul set della serie che racconterà gli eventi legati al caso Watergate.

Dan Stevens, in passato star di Downton Abbey e Legion, avrà il ruolo di un Consigliere della Casa Bianca alle prese con la propria ambizione e le difficoltà nel capire se può mentire per proteggere il Presidente degli Stati Uniti. La parte era stata affidata ad Armie Hammer, allontanatosi dal progetto a gennaio prima dello scandalo che l'ha travolto.

A occuparsi della regia e della produzione di Gaslit sarà Matt Ross (Captain Fantastic, 28 Hotel Rooms). La serie verrà realizzata nell'ambito dell'iniziativa #TakeTheLead, un impegno globale dell'azienda per aumentare ulteriormente le narrazioni di, su e per le donne e sul pubblico meno rappresentato.

Gaslit andrà in onda su STARZ negli Stati Uniti e in Canada e sulla sua piattaforma di streaming internazionale Starzplay in Europa, America Latina e Giappone.

Gaslit è una visione moderna del Watergate, e si concentra sulle storie mai raccontate e sui personaggi dimenticati dello scandalo - dai maldestri e opportunisti subordinati di Nixon, agli zeloti squilibrati che sostengono e favoriscono i loro crimini, ai tragici informatori che alla fine hanno fatto crollare l'intera, orribile, impresa.

La serie sarà incentrata su Martha Mitchell, interpretata da Julia Roberts. Dotata di grande personalità, Martha è una celebrità dell'alta società di Arkansan, moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell, interpretato da Sean Penn. Nonostante la sua appartenenza al partito, è la prima persona a lanciare pubblicamente l'allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della Presidenza che della sua vita personale. In qualità di procuratore generale, John Mitchell (Sean Penn) è il più fidato consigliere nonché migliore amico di Nixon. Capriccioso, sboccato e spietato - ma irrimediabilmente innamorato della sua schietta e famosa moglie - si troverà costretto a scegliere tra Martha e il presidente.

Accanto a Robbie Pickering, troviamo Sam Esmail (Homecoming, Mr. Robot) e Chad Hamilton (Mr. Robot, Homecoming) come produttori esecutivi con la loro casa di produzione Esmail Corp, insieme a UCP. Julia Roberts farà parte del team della produzione con la sua Red Om Films insieme ai co-produttori esecutivi Lisa Gillan e Marisa Yeres Gill. Sul progetto ci sono anche i produttori esecutivi di Anonymous Content e Slate, Gabriel Roth e Josh Levin. Leon Nayfakh, che ha creato il podcast, sarà consulente del progetto.

Gaslit è il secondo progetto televisivo di Esmail e Julia Roberts, dopo la prima stagione di Homecoming, candidato ai Golden Globe.