Armie Hammer: dopo le accuse di cannibalismo e nuovi video, rinuncia al film Shotgun Wedding

Armie Hammer ha rinunciato al ruolo da protagonista della commedia Shotgun Wedding, in cui avrebbe affiancato Jennifer Lopez, a causa dello scandalo scatenato sui social media da alcuni presunti messaggi dai contenuti estremi e due nuovi video pubblicati dal DailyMail.

Le riprese del progetto stavano per iniziare, ma proprio in questi giorni l'attore è al centro di gossip, indiscrezioni e sconcertanti accuse di cannibalismo.

Un portavoce della produzione del film ha dichiarato: "Considerando l'imminente via alle riprese di Shotgun Wedding, Armie Hammer ha richiesto di abbandonare il film e lo sosteniamo nella sua decisione".

L'attore ha dichiarato: "Non sto rispondendo a queste ca**ate di insinuazioni, ma dopo gli attacchi viziosi e pretestuosi compiuti online contro di me non posso ora, in buona coscienza, lasciare i miei figli per quattro mesi per girare un film nella Repubblica Dominicana. Lionsgate mi sta sostenendo in questa decisione e sono grato nei loro confronti".

Nel weekend erano apparse online delle immagini che mostrano dei presunti messaggi che avrebbe inviato ad alcune donne e in cui arrivava persino ad ammettere di volerne bere il sangue e a dichiararsi un cannibale.

Il Daily Mail, nella giornata di oggi, ha invece pubblicato due video in cui si mostra l'attore aprirsi una birra mentre sembra essere alla guida e leccare una sostanza dalla struttura cristallina dalla mano di un amico dichiarando poco dopo di sentirne già gli effetti.

Armie Hammer, in un'intervista rilasciata a Playboy nel 2013, aveva dichiarato che dopo il matrimonio aveva abbandonato i comportamenti dominanti avuti in passato con le sue fidanzate e amanti: "Mi piaceva afferrare il collo e i capelli, cose così. Ma poi ti sposi e i tuoi appetiti sessuali cambiano. E intendo per il meglio, non sto soffrendone in nessun modo. Ma non puoi tirare i capelli di tua moglie. Arrivi a un punto in cui dici 'Ti rispetto troppo per fare quelle cose che vorrei fare'".

In un'intervista con Elle, rilasciata nello stesso anno, aveva rivelato: "Una tizia ha provato ad accoltellarmi mentre stavamo avendo un rapporto sessuale. Non dovrei dire questa storia. Ha detto una cosa tipo 'Il vero amore lascia cicatrici. Non ne hai'. E poi ha provato a colpirmi con un coltello da macellaio. Ovviamente l'ho subito lasciata... sette mesi dopo".

A novembre, inoltre, durante un'intervista realizzata per Netflix, aveva ammesso che sognava di avere come ospite a cena il Marchese de Sade, il filosofo e scrittore francese famoso per le sue opere in cui dava spazio a fantasie sessuali estreme e violente.

Shotgun Wedding sarà diretto da Jason Moore (Pitch Perfect) e racconterà la storia di Darcy, ruolo affidato a Jennifer Lopez, e Tom, parte che era stata assegnata ad Armie Hammer, che riuniscono i membri adorabili, ma dalle idee molto diverse, delle rispettive famiglie per andare a celebrare il proprio matrimonio in una destinazione da sogno. La coppia inizia però ad avere dei dubbi e improvvisamente tutti devono inoltre iniziare a lottare per la propria sopravvivenza, dopo essere stati presi in ostaggio. Darcy e Tom devono quindi salvare le persone amate, cercando di evitare di uccidersi.

Il lungometraggio è stato scritto da Mark Hammer e Liz Meriwether.