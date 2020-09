Arma Letale 2: stasera su Iris il secondo capitolo della saga action con Mel Gibson

Stasera su Iris, alle 21:00, arriva Arma Letale 2, secondo capitolo della saga action che vede protagonisti gli agenti Martin Riggs e Roger Murtaugh, ancora interpretati da Mel Gibson e Danny Glover. Diretto nel 1989 da Richard Donner, il sequel è impreziosito dalla presenza di Joe Pesci e di Patsy Kensit.

Los Angeles. La coppia di poliziotti Martin Riggs (Mel Gibson) e Roger Murtaugh (Danny Glover) deve proteggere Leo Getz (Joe Pesci) il testimone di un processo per traffico internazionale di droga che fa capo a un boss malavitoso, protetto dall'immunità diplomatica.

Qui il promo di Arma Letale 2 targato Mediaset.

Arma Letale 2: una scena con Mel Gibson e Danny Glover

Un altro grande successo per la Warner Bros., che mette in cantiere gli altri due sequel, anche se c'è qualcuno che, a distanza di anni, confesserà di non avere un ricordo particolarmente piacevole del set: è Patsy Kensit. La cantante e attrice racconterà infatti di non aver vissuto bene la scena di sesso con Mel Gibson e che anche l'interprete di Martin Riggs sembrava piuttosto agitato. Il motivo? Timore del giudizio di rispettivi marito e moglie a casa, e pruderie da ferventi cattolici.