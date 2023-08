Ariel, rivelate le prime immagini dello spin-off della Sirenetta per bambini in età prescolare

Ecco le prime immagini di Ariel, lo spin-off animato de La Sirenetta realizzato da Disney Junior per bambini in età prescolare.

Disney Junior ha svelato alcune immagini del suo prossimo spin-off animato dedicato ad Ariel la Sirenetta. La serie animata per i più piccoli era già stata annunciata tempo fa, e adesso grazie alle prime immagini scopriamo i coloratissimi personaggi del Re Tritone, Ursula la strega del mare e della protagonista Ariel.

Ecco le foto:

Ariel, lo spin-off animato

Sebbene questa serie sia indicata come uno spin-off, si tratta in realtà di nuove interpretazioni dei personaggi, il che suggerisce che Disney Junior's Ariel si svolgerà in una realtà diversa rispetto al recente remake live-action (qui la nostra recensione del live action della Sirenetta). Ambientata nel fantastico regno sottomarino di Atlantide, ispirato ai Caraibi, la serie segue la piccola e curiosa Ariel mentre intraprende con i suoi amici avventure divertenti e piene di azione.

La Disney ha anche annunciato il cast vocale, con Mykal-Michelle Harris nel ruolo di Ariel, Taye Diggs in quello di Re Tritone, Amber Riley (Glee) in quello di Ursula e Gracen Newton in quello dell'amico di Ariel, Flounder. Mentre il produttore esecutivo è Lynne Southerland, Norma P. Sepulveda e Keith Wagner gli story editor, Kuni Tomita Bowen è regista supervisore e Chrystin Garland è direttore artistico. La serie è prodotta da Wild Canary in associazione con Disney Junior. Ancora non è stata annunciata una data di debutto, ma si prevede che uscirà il prossimo anno.