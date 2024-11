Ariana Grande, dopo Wicked, potrebbe tornare a lavorare a teatro

In una nuova intervista, Ariana Grande ha spiegato che aver realizzato Wicked l'ha fatta riavvicinare alla sua passione per il teatro.

Ariana Grande ha rivelato che, dopo l'esperienza sul set del film Wicked, potrebbe ritornare a lavorare a teatro.

L'attrice, che interpreta Glinda nel progetto diretto da Jon M. Chu, ha infatti parlato dei suoi progetti durante un episodio del podcast Las Culturistas e spiegato come sta tornando alle sue radici.

Un ritorno alle origini per Ariana Grande

Rispondendo alle domande di Bowen Yang e Matt Rogers, Ariana Grande ha dichiarato: "Dirò qualcosa di così spaventoso. Spaventerà totalmente i miei fan e tutti, ma voglio bene a loro e se ne faranno una ragione, e saranno sempre qui. Farò sempre musica, sarò sempre sul palco, realizzerò sempre cose pop, prometto. Ma non penso lo farò con il ritmo con cui l'ho fatto negli ultimi 10 anni nel prossimo decennio".

Ariana nel film Wicked

L'attrice e cantante aveva debuttato nel 2008, a soli 15 anni, in occasione del musical 13. La star di Wicked ha ora aggiunto: "Penso di amare la recitazione. Amo i musical teatrali. Penso che rientrerò in connessione con questa parte di me stessa che ha iniziato nel teatro musicale e che ama la commedia. Mi fa stare meglio farlo, trovare dei ruoli che usano queste parti di me stessa, e metterle in piccole case e personaggi".

Wicked, Ariana Grande sulle critiche al suo casting: "Da fan del musical le capisco"

Ariana ha inoltre sottolineato che lavorare a teatro la aiuta in modo molto diverso rispetto ad altre attività artistiche: "è differente rispetto a scrivere canzoni e delle mie sofferenze perché quello è semplicemente come rivivere costantemente una cosa su cui ha scritto la canzone".

Nell'attesa di scoprire quali saranno i suoi prossimi progetti, i fan possono vedere Ariana Grande accanto a Cynthia Erivo, che ha la parte di Elphaba, in Wicked dal 24 novembre. La seconda parte della storia debutterà invece nelle sale americane il 21 novembre 2025.