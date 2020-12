Ariana Grande: il film concerto Excuse Me, I Love You in arrivo a dicembre su Netflix

Netflix ha annunciato l'arrivo in streaming dal 21 dicembre di Excuse Me, I Love You, un nuovo film concerto di Ariana Grande.

Ariana Grande è la protagonista di Excuse Me, I Love You, un film-concerto in arrivo il 21 dicembre sulla piattaforma di streaming di Netflix.

Il progetto è stato realizzato immortalando le performance portate in scena durante il tour mondiale ideato per promuovere l'album Sweetener.

I concerti di Ariana Grande che hanno composto lo Sweetener World Tour si sono conclusi un anno fa. L'artista si è esibita sulle note di una setlist che comprendeva successi come God Is A Woman, 7 Rings e No Tears Left to Cry.

Ariana Grande, dopo il successo di Sweetener, ha inciso gli album Thank U, Next e Positions, arrivato in tutto il mondo a ottobre.

Netflix continua così la sua collaborazione in campo musicale con artisti del calibro di Bruce Springsteen, Beyonce, Taylor Swift, Ben Platt e Shawn Mendes.

Ariana è recentemente apparsa sugli schermi in occasione di Mariah Carey's Magical Christmas Special, l'evento natalizio distribuito da Apple TV+.

Lo speciale racconta cosa accade quando una crisi colpisce il Polo Nord e Babbo Natale chiama l'unica persona che potrebbe riportare la gioia delle feste: la cantante, ovviamente. Mariah Carey intraprende quindi una missione per riportare luce e gioia usando la musica, la danza e sequenze animate. Tra le star che compieranno un'apparizione ci sono anche Tiffany Haddish, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Billy Eichner, Snoop Dogg, e i gemelli della cantante, Moroccan e Monroe.