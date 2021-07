Argylle: il nuovo film di Matthew Vaughn avrà nel cast Henry Cavill, Dua Lipa e Sam Rockwell

Matthew Vaughn tornerà alla regia con Argylle, una spy story che avrà tra le sue star anche Henry Cavill, Bryan Cranston, e Bryce Dallas Howard.

Il progetto segnerà inoltre il debutto come attrice della cantante Dua Lipa che si occuperà anche delle canzoni originali e dei brani strumentali che comporranno la colonna sonora.

Argylle sarà prodotto e diretto da Matthew Vaughn e le riprese inizieranno nel mese di agosto in Europa.

I membri del cast attualmente annunciati saranno Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa e Samuel L. Jackson.

Il lungometraggio si basa sul romanzo scritto da Ellie Conway e ha come protagonista la spia più grandiosa al mondo, Argylle. L'agente verrà coinvolto in un'avventura che lo porterà in giro per il mondo. Il film sarà il primo di tre lungometraggi che formeranno un franchise cinematografico.

La sceneggiatura è firmata da Jason Fuchs, già autore di Wonder Woman. Vaughn ha dichiarato: "Quando ho letto la prima bozza del manoscritto mi è sembrato il franchise ambientato nel mondo delle spie più originale dai tempi dei libri di Ian Fleming degli anni '50. Reinventerà il genere".