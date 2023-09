Ares Gate-La fabbrica delle illusioni: stasera su Nove il documentario sul suicidio di Teodosio Losito

Stasera sul Nove, in prima serata, va in onda il documentario Ares Gate-La fabbrica delle illusioni con testimonianze inedite sul suicidio di Teodosio Losito

Stasera su Nove, in prima serata, alle 21:25, va in onda Ares Gate-La fabbrica delle illusioni, il documentario, attraverso l'ausilio di testimonianze inedite prova a fare luce sulla morte di Teodosio Losito e la bancarotta della Ares Fim. Il progetto, in prima tv assoluta, fa parte del ciclo Nove racconta.

Il caso Ares Gate: il suicidio di Teodosio Losito

L'8 gennaio 2019, Teodosio Losito fu trovato morto dal suo compagno Alberto Tarallo. Insieme, in quindici anni, ottennero grandi successi che lanciarono le carriere di attori celebri come Gabriel Garko, Manuela Arcuri, Adua Del Vesco ed Eva Grimaldi. Ma cosa spingeva Losito a prendere una decisione così drastica? E perché la Procura di Roma ha aperto e poi archiviato l'inchiesta per istigazione al suicidio?

Ares Gate, Alberto Tarallo non ha falsificato il testamento di Teodosio Losito

La genesi dell'inchiesta

Oltre all'inevitabile can-can mediatico scatenato dalla risonanza dei nomi coinvolti, saranno le dichiarazioni rese da Adua Del Vesco, all'anagrafe Rosalinda Cannavò, e Massimiliano Morra, due attori appartenenti alla 'scuderia' Ares, a dare il via alle indagini giudiziarie su una vicenda che mette in luce un 'sistema' basato su presunte manipolazioni e ricatti psicologici da parte di Tarallo. La loro discussione sotto le telecamere del Grande Fratello Vip 5 accese le luci sul caso.

Ares Gate: "Adua Del Vesco e Massimiliano Morra solo due irriconoscenti" per il fratello di Manuela Arcuri

Alberto Tarallo è abituato a dettare le regole della vita degli aspiranti attori e attrici che gravitano attorno a quello che nell'ambiente è stato ribattezzato ZagarHollywood. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio, anche alla luce dei dubbi costantemente sollevati dalla famiglia Losito. Alla fine di questa inchiesta, è stata chiesta l'archiviazione.

Ares Gate, Alberto Tarallo ha falsificato il testamento di Teo Losito? Sequestrati 5 milioni di euro

Da questa indagine hanno poi avuto origine altri filoni, come quello relativo alla bancarotta fraudolenta della Ares, che ha coinvolto Tarallo e altri individui, e quello che riguarda la legittimità del testamento di Losito. Quest'ultimo nomina come unico erede l'ex compagno Tarallo, ma esistono dubbi sulla sua autenticità, e il procedimento giudiziario in corso deve ancora giungere a una conclusione.

Il documentario svela aspetti inediti di un intricato affare che continua a scuotere il mondo dello spettacolo e della televisione, intrecciando questioni giudiziarie con il costante interesse dei media, che hanno ribattezzato l'inchiesta Ares Gate.